Вести Кабардино-Балкария – 2020.05.20 09:00

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Радио КБР 13.00 bal – 2020.05.20

— Коронавирус бла байламлы болум алыкъа осалды.

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Радио КБР 13.00 rus – 2020.05.20

— Президент России Владимир Путин провёл совещание с Правительством РФ и руководителями субъектов страны по реализации

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Радио КБР 11.00 kab – 2020.05.20

— Экономикэ, социальнэ унэтIыныгъэхэм ягъуэтыну дэIэпыкъуныгъэм теухуа зэIущIэм видеоконференцсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

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Радио КБР 11.00 bal – 2020.05.20

— В.Путин къыйын эпидемия болумдан чыгъыуну амаллары бла байламлы видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды.

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Радио КБР 11.00 rus – 2020.05.20

— Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тысяч.

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