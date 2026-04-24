Театр‑студия «Сыринэ» напомнил о ценностях «Адыгэ Хабзэ» в премьере спектакля «Къуажэ»

24.04.2026 | 15:00
Сохранение языка и традиций через искусство: молодёжный адыгский театр‑студия «Сыринэ» показал премьеру спектакля «Къуажэ» «Село» в рамках Года единства народов России. Постановка на кабардинском языке напомнила зрителям о важности «Адыгэ Хабзэ» — свода культурных ценностей народа. Новая постановка противопоставляет город и село. Главная героиня – школьница из семьи, где родители в разводе и вечно заняты работой. Девочке не хватает внимания. Она серьезно заболевает, и родственники решают отправить ее в село к родным – обстановка там спокойнее. По приезду героиня видит: сверстники чтят традиции и обычаи. В новой среде она оказывается чужой, выделяется на фоне остальных, и возникает конфликт – насмешки, непонимание. Но в итоге девочка находит связь с родной культурой. В театре-студии «Сыринэ» подчеркивают: важно, чтобы родной язык продолжал звучать на сцене, а адыгская культура – сохранялась. Постановку приурочили к Году народного единства. Реализуют проект при поддержке регионального министерства культуры. Художественный руководитель театра отмечает, что спектакль «Къуажэ», так с кабардинского переводится «село», в первую очередь обращен к молодежи – чтобы помочь подросткам лучше понимать себя и справляться с жизненными трудностями. За пять лет работы театр поставил три спектакля. Их показали в городах и селах Кабардино-Балкарии, а также на всероссийских и международных фестивалях – в Москве и Турции.   https://t.me/vestikbr
