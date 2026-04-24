В России появятся передвижные аптечные пункты. Соответствующие изменения в закон об обращении лекарственных средств приняла Госдума.
Мобильные аптеки начнут работать с начала сентября. Там можно будет купить самые распространенные препараты, а также под заказ – лекарства по рецепту. Исключение – средства с психотропными и наркотическими веществами, а также те, что требуют особых условий хранения. Автомобиль для развоза лекарств оснастят техникой для автономной работы.
Инициативу подготовили депутаты по поручению президента. Сейчас из более чем 80 тысяч действующих аптек только 14 процентов находятся в труднодоступных районах. По словам авторов законопроекта, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.
