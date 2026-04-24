Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России появятся передвижные аптечные пункты

24.04.2026 | 14:20
В России появятся передвижные аптечные пункты. Соответствующие изменения в закон об обращении лекарственных средств приняла Госдума. Мобильные аптеки начнут работать с начала сентября. Там можно будет купить самые распространенные препараты, а также под заказ – лекарства по рецепту. Исключение – средства с психотропными и наркотическими веществами, а также те, что требуют особых условий хранения. Автомобиль для развоза лекарств оснастят техникой для автономной работы. Инициативу подготовили депутаты по поручению президента. Сейчас из более чем 80 тысяч действующих аптек только 14 процентов находятся в труднодоступных районах. По словам авторов законопроекта, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных