Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Молодежь КБР представила проекты о традициях и толерантности на конкурсе «Религия и уважение»

24.04.2026 | 14:00
Как в республике подростки говорят о толерантности, традициях, о сохранении и поддержании общественной стабильности ? Ответы в работах участников конкурса «Религия и уважение». Сотни идей, десятки ярких проектов и вдохновляющих историй. Республиканский конкурс «Религия и уважение» стартовал 21 марта. Участвовали школьники от 14 до 17 лет. Цель – расширить знания об этническом, религиозном и культурном многообразии народов КБР. Конкурс прошел в два этапа. На первом участвовали 950 человек из 13 муниципалитетов. Всего было три номинации: «Сочинение», «Стихотворение», «Плакат». Во второй этап вышли около 40 человек – его провели в формате молодежного лагеря. Для ребят организовали специальную программу: тренинги, дискуссии и ролевые игры. Работы оценивала экспертная комиссия. В нее вошли представители региональных профильных министерств, представители духовных управлений мусульман, православной церкви и буддийской общины, а также Союза писателей и художников Кабардино-Балкарии. Все участники республиканского этапа получили дипломы, памятные подарки и книги русской классической литературы.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных