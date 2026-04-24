Молодежь КБР представила проекты о традициях и толерантности на конкурсе «Религия и уважение»

Как в республике подростки говорят о толерантности, традициях, о сохранении и поддержании общественной стабильности ? Ответы в работах участников конкурса «Религия и уважение». Сотни идей, десятки ярких проектов и вдохновляющих историй.
Республиканский конкурс «Религия и уважение» стартовал 21 марта. Участвовали школьники от 14 до 17 лет. Цель – расширить знания об этническом, религиозном и культурном многообразии народов КБР.
Конкурс прошел в два этапа. На первом участвовали 950 человек из 13 муниципалитетов. Всего было три номинации: «Сочинение», «Стихотворение», «Плакат». Во второй этап вышли около 40 человек – его провели в формате молодежного лагеря. Для ребят организовали специальную программу: тренинги, дискуссии и ролевые игры.
Работы оценивала экспертная комиссия. В нее вошли представители региональных профильных министерств, представители духовных управлений мусульман, православной церкви и буддийской общины, а также Союза писателей и художников Кабардино-Балкарии. Все участники республиканского этапа получили дипломы, памятные подарки и книги русской классической литературы.
https://t.me/vestikbr