В России изменили правила освидетельствования на ВИЧ. О новых требованиях сообщили в минздраве.
Документ вступит в силу с начала сентября и будет действовать до 2032 года. Теперь медицинская организация обязана выдать заключение не позднее 10 дней со дня обращения. Консультировать пациентов смогут только врачи и специалисты со средним профессиональным образованием. При этом они должны иметь допуск к медицинской деятельности и пройти повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ – не менее 72 часов.
Освидетельствование на ВИЧ обязательно для доноров крови, биологических жидкостей, органов и тканей – при каждом взятии донорского материала, а также для представителей отдельных профессий. Их тестируют при поступлении на работу и во время плановых медосмотров.
