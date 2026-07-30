Жительница Нальчика стала жертвой мошенников и лишилась 2,7 млн рублей

В УМВД России «Нальчик» с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ей поступил звонок с якобы предыдущего места работы. Пенсионерку попросили подтвердить личные данные для передачи в архивное дело. Не заподозрив подвоха, она отправила подтверждение. После этого на её телефон начали поступать звонки и сообщения с угрозами от неизвестных, которые насмехались над ней и говорили о грядущих крупный долгах.
Далее началась атака звонками: позвонили «сотрудники Госуслуг», заявив о взломе аккаунта, затем подключились «представители Роскомнадзора» и «работники казначейства». Мошенники меняли роли, убеждая женщину, что от её имени уже оформлена доверенность на иностранного агента. Чтобы «спастись» от негативных последствий, пенсионерку убедили заключить некое соглашение о неразглашении и сотрудничестве.
Финальным убеждением стал видеозвонок от человека в форменном обмундировании. Якобы сотрудник правоохранительных органов подтвердил «серьезность» ситуации. Затем снова позвонили из «казначейства» и настояли на переводе всех её средств на «безопасный счет». При этом сообщили, что на её банковский счет временно поступят поддельные деньги для отслеживания мошенников.
Поверив в эту легенду, потерпевшая перевела злоумышленникам более 2,7 млн рублей. Как только деньги ушли на указанный счет, все звонившие перестали выходить на связь. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. По данному факту следственным отделом УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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