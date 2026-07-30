Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Премьера документального фильма о Нальчике прошла в Государственном концертном зале

Премьера документального фильма о Нальчике прошла в Государственном концертном зале

30.07.2026 | 11:25
Авторам фильма удалось показать необычайно теплую и доброжелательную атмосферу Нальчика. Складывается она из многих вещей — город современный, ухоженный, красивый, благоустроенный, со своей исторической архитектурной линией. Но самое главное — жители города и республики, для которых культура гостеприимства — давняя и добрая традиция. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков искренне поблагодарил создателей фильма за яркую творческую работу и пожелал команде проекта и всем, кто помогал воплотить его в жизнь, успехов и всего самого доброго.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных