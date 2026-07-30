Премьера документального фильма о Нальчике прошла в Государственном концертном зале

Авторам фильма удалось показать необычайно теплую и доброжелательную атмосферу Нальчика. Складывается она из многих вещей — город современный, ухоженный, красивый, благоустроенный, со своей исторической архитектурной линией.
Но самое главное — жители города и республики, для которых культура гостеприимства — давняя и добрая традиция. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков искренне поблагодарил создателей фильма за яркую творческую работу и пожелал команде проекта и всем, кто помогал воплотить его в жизнь, успехов и всего самого доброго.
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