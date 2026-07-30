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55 человек спасены в горах Кабардино‑Балкарии с начала года

55 человек спасены в горах Кабардино‑Балкарии с начала года

30.07.2026 | 11:30
С начала 2026 года спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России провели в горах Кабардино-Балкарии 48 спасательных операций. Помощь оказали 55 людям. К сожалению, 11 человек погибли. В МЧС напоминают: перед выходом в горы необходимо зарегистрировать маршрут, учитывать прогноз погоды, использовать подходящее снаряжение, не выходить на маршрут в одиночку и соблюдать правила безопасности. В экстренной ситуации следует звонить по единому номеру 112.   https://t.me/vestikbr
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