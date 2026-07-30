Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Тереке завершают масштабный капремонт 4‑й школы

В Тереке завершают масштабный капремонт 4‑й школы

30.07.2026 | 10:20
Вышли на финишную прямую… В Тереке завершают капитальный ремонт четвертой школы. Здание, которому уже 40 лет, полностью преображают. Работы проводят в рамках федерального проекта по модернизации школьных систем образования. На сегодняшний день готовность объекта составляет 90 процентов. Подрядчики полностью обновили инженерные коммуникации: заменили системы отопления, водоотведения и электропроводку. Фасад облицевали композитными панелями. Рассказывают, это легкий, долговечный и, что особенно важно, огнестойкий материал. Его используют, чтобы сделать строения безопаснее и комфортнее. Также на обоих корпусах заменили кровлю. По проекту, в кабинетах заменят мебель. В учебных классах установят интерактивные панели, оборудуют современный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка. Для проведения занятий по информатике закупили 20 ноутбуков. Для уроков химии предусмотрели отдельные лабораторные места: к каждой парте подводят воду, после установят раковины. Библиотечный фонд пополнят новые государственные учебники по обществознанию, которые включили в федеральный перечень. С сентября по ним будут учиться ребята 9-10-х классов. В норматив приводят и бомбоубежище.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных