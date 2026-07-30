В Тереке завершают масштабный капремонт 4‑й школы

Вышли на финишную прямую… В Тереке завершают капитальный ремонт четвертой школы. Здание, которому уже 40 лет, полностью преображают. Работы проводят в рамках федерального проекта по модернизации школьных систем образования.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 90 процентов. Подрядчики полностью обновили инженерные коммуникации: заменили системы отопления, водоотведения и электропроводку. Фасад облицевали композитными панелями. Рассказывают, это легкий, долговечный и, что особенно важно, огнестойкий материал. Его используют, чтобы сделать строения безопаснее и комфортнее. Также на обоих корпусах заменили кровлю.
По проекту, в кабинетах заменят мебель. В учебных классах установят интерактивные панели, оборудуют современный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка. Для проведения занятий по информатике закупили 20 ноутбуков. Для уроков химии предусмотрели отдельные лабораторные места: к каждой парте подводят воду, после установят раковины. Библиотечный фонд пополнят новые государственные учебники по обществознанию, которые включили в федеральный перечень. С сентября по ним будут учиться ребята 9-10-х классов. В норматив приводят и бомбоубежище.
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