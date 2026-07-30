30 июля отмечается Международный день дружбы

Инициатором учреждения которого выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты.
Дружба — это не просто человеческая ценность, это внутренняя опора каждого из нас. Искренние и честные отношения с друзьями — фактор, который напрямую влияет на уровень психологического благополучия. Не секрет, что люди, у которых есть с кем разделить печали и радости, легче справляются с трудностями и реже страдают от одиночества.
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