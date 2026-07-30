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Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы

30.07.2026 | 09:50
Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы… Закон вступит в силу с 1-го сентября, пишут федеральные СМИ. В случае рождения второго и последующих детей длительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев, до достижения ребенком возраста полутора лет, а в случае усыновления – не более полутора лет с этой даты. На первые полгода семью могут полностью освободить от выплаты основного долга и процентов, а с седьмого по восемнадцатый месяц начнут начисляться проценты на остаток долга. Но выплачивать их нужно лишь после каникул. Также не будет начисляться неустойка, а кредитор не может взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Кроме того, запись о кредитных каникулах должна быть нейтральной для качества кредитной истории. Ранее получить отсрочку при рождении ребенка, даже первого, можно было лишь подтвердив снижение дохода более чем на 20% при размере ежемесячного платежа более 40% бюджета. Теперь для семей, где появился второй или последующий ребенок, дополнительные справки о доходах не нужны. Сам факт рождения или усыновления становится достаточным основанием для взятия каникул.   https://t.me/vestikbr
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