Жители КБР приняли участие в VIII международной акции «Диктант Победы»

24.04.2026 | 21:50
В Кабардино-Балкарии провели «Диктант Победы». Международную акцию организовали в восьмой раз. В республике открыли больше сотни площадок. Диктант приурочили к памятным датам – 85-летию начала войны и 130-летию маршала Жукова. Отдельный блок заданий посвятили подвигам героев СВО. Участвовать можно было онлайн – из любой точки мира, или очно – на одной из тысяч площадок в России и за рубежом. Присоединился и институт искусств. Результаты и электронный диплом с баллами появятся в личном кабинете на сайте проекта. При очном участии диплом дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. Напомню, что впервые акцию провели в 2019-м.   https://t.me/vestikbr
