Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продолжается: курорт посетили свыше 300 тысяч гостей

25.04.2026 | 10:00
С начала сезона на Эльбрусе отдохнули уже больше 300 тысяч гостей, с января – свыше 270 тысяч. Снегопады продолжаются, на поляне Азау свежий покров. Сейчас работают все три очереди канаток и новая зона. В декабре открыли восточный сектор – там две канатки и больше пяти километров трасс. Отдыхающие отмечают: склоны здесь сложные, профессиональные, есть где получить новый опыт. Многие приезжают впервые. На трассе Гарабаши — Мир стартовали ежегодные сборы горнолыжников и фристайлистов. Андрей Бажин катался на многих склонах, занимается спортом больше 15 лет, приезжает сюда в четвертый раз. Говорит, трассы стали лучше. Первый десант воспитанников спортшкол на ледник Гарабаши планируют в ближайшее время. В мае к ним присоединятся национальные сборные, в том числе паралимпийцы. Также стартует новый сезон восхождений на Эльбрус и возобновит работу «Липрус» – самый высокогорный отель в Европе. В июне откроют экотропы – их протяженность почти 70 километров. Следующий этап намерены завершить до конца 28-го года – построят четыре канатные дороги и 12 километров трасс в районе обсерватории. Это улучшит логистику и сделает территорию курорта кольцевой.   https://t.me/vestikbr
