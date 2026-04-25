В Терском районе задержали двоих мужчин за хищение 7 миллионов рублей у пенсионерки

Полицейские арестовали двоих мужчин, причастных к хищению 7 миллионов рублей. Деньги похитили у 73-летней жительницы Терского района.
По словам жертвы, в начале апреля ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками «Госуслуг» и силовых структур. Под предлогом «защиты» средств пенсионерку убедили снять все сбережения. Кровно нажитые она передала незнакомцам, назвав кодовое слово «тюльпан».
Для убедительности ей вручили поддельный документ от имени Росфинмониторинга. Задержанные – безработные жители соседнего региона 43 и 25 лет. Средства они передали организаторам, оставив себе 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются сообщники злоумышленников.
