Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Терском районе задержали двоих мужчин за хищение 7 миллионов рублей у пенсионерки

25.04.2026 | 09:40
Полицейские арестовали двоих мужчин, причастных к хищению 7 миллионов рублей. Деньги похитили у 73-летней жительницы Терского района. По словам жертвы, в начале апреля ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками «Госуслуг» и силовых структур. Под предлогом «защиты» средств пенсионерку убедили снять все сбережения. Кровно нажитые она передала незнакомцам, назвав кодовое слово «тюльпан». Для убедительности ей вручили поддельный документ от имени Росфинмониторинга. Задержанные – безработные жители соседнего региона 43 и 25 лет. Средства они передали организаторам, оставив себе 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются сообщники злоумышленников.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных