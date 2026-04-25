В Чегемском районе проходит отборочный этап военно‑патриотической игры «Зарница 2.0»

В Чегемском районе проходит отборочный этап военно‑патриотической игры «Зарница 2.0»

25.04.2026 | 09:20
За выход в финал борются 19 команд из разных школ муниципалитета. Соревнования прошли старшеклассники и учащиеся 5-7-х классов. А во вторник свои силы будут показывать ребята 1-4-х. На совершение полета отводят две минуты. Условия задачи максимально приближены к реальным. Упражнения на беспилотных летательных аппаратах – обязательные в «Зарнице. 2.0». Управлять БПЛА ребята учились заранее. Это уже оказание первой помощи раненому. Боец находится в красной зоне. Медикам нужно вытащить его в желтую – туда, где бои не особо сильные, и перевязать рану. В данном случае – на голове. У каждого члена команды свое предназначение. Ветераны специальной военной операции участвуют и в самой «Зарнице»: выступают экспертами, инструктируют перед выполнением заданий, разъясняют, как правильно обращаться с обмундированием или оружием. Работа в команде – главное в «Зарнице», подчеркивают организаторы. Проводят ее представители регионального отделения Движения Первых совместно с Юнармией. Поддержку оказывают минмолодежи республики и местные власти. Только в Чегемском районе отборочный этап собрал 19 команд со всех школ муниципалитета. Отмечают, желающих участвовать в военно-патриотической игре с каждым годом становится все больше. Отборочный этап в Чегемском районе распределили на три группы. В первой – соревновались учащиеся 9-х – 11-х классов, во второй – 5-х – 7-х. Самые младшие – ребята начальной школы – за пальму первенства будут бороться в ближайший вторник. Победители представят свою школу на республиканском уровне «Зарницы 2.0».   https://t.me/vestikbr
