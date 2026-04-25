«Движение Первых» объявило старт регистрации на Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые»

25.04.2026 | 09:30
Он пройдет в Мордовии под лозунгом «Россия — семья семей» и станет одним из центральных событий Года единства народов. Участвовать могут и жители Кабардино-Балкарии. Форум соберет семьи со всей страны, включая соотечественников из Абхазии. Событие пройдет в июле. Ожидают около тысячи представителей семейного сообщества «Движения Первых», четверть из них – семьи из разных регионов. Организаторы подготовили насыщенную программу: мастер-классы, дискуссии, встречи с экспертами. Гостей ждет выставка ремесел народов России и совместные творческие активности. Каждая семья сможет рассказать о своих традициях, познакомиться с культурой других народов, найти единомышленников и почувствовать себя частью большого семейного сообщества. Подать заявку можно на официальном сайте «Движения Первых».   https://t.me/vestikbr
