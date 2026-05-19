Жители КБР могут принять участие во всероссийском туристическом фестивале «Больше, чем путешествие»

Жителей Кабардино-Балкарии приглашают стать участниками Всероссийского семейного туристического фестиваля «Больше, чем путешествие». Пройдет он с 9 по 12 июля в Мордовии, рассказали в профильном министерстве. Ожидается, что фестиваль соберет свыше тысячи семей из разных уголков России. Главная цель – не просто дать людям возможность отдохнуть, а заложить новые традиции, связанные с активным туризмом и путешествиями по родной стране. Стать участниками сбора можно двумя способами. Первый – конкурсный отбор. В этом случае семьи должны подать заявки до 31 мая. Победителей определит специальная комиссия и семья в «Больше, чем путешествие» отправится за счет организаторов. Второй способ – самостоятельное участие. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.