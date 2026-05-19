В Баксаненке продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В селе проживает свыше семи с половиной тысяч человек. В этом году на выбор им предлагают сразу несколько объектов для благоустройства: два парка, которые расположены в центре населенного пункта. Голосование проходит на платформе госуслуг. Отдать свой голос за тот или иной объект могут лица, старше 14 лет. В администрации Баксаненка рассказывают, при проектировании общественных территорий учитывали архитектурный облик и существующую инфраструктуру. Так, один из скверов села пользуется наибольшей популярностью. Однако его состояние оставляет желать лучшего. Проектом предусмотрена и замена ограждения. Забор рядом со школой старый и требует обновления. Предложено отремонтировать и тротуары, заменить беседки, лавочки и скамейки. Жители уже активно обсуждают, каким хотят видеть обновленное пространство. В программе благоустройства общественных территорий Баксанский район учувствует не первый год. Благодаря проекту места отдыха в норматив привели практически во всех селах муниципалитета. И выбирали пространства сами жители. Вот и в Баксаненке селяне могут определить, какой сквер благоустроить в первую очередь. Сделать свой выбор они могут до 12 июня.