Май в Кабардино-Балкарии претендует на звание самого дождливого месяца в году

19.05.2026 | 15:18
Май в Кабардино-Балкарии претендует на звание самого дождливого месяца в году. И в ближайшие дни зонты жителям и гостям республики точно пригодятся. Об этом сегодня рассказали в Гидрометцентре. Погода останется без особых изменений, так как на территорию региона все также продолжают воздействовать воздушные массы, которые и определяют состояние атмосферы. В Кабардино-Балкарии до конца суток 20 мая действует штормовое предупреждение. Жителей и гостей республики призывают к осторожности и рекомендуют следить за обновлениями прогнозов.
