В КБР вручили награды победителям и лауреатам кинофестиваля «Кинокавказ-2026»

19.05.2026 | 15:17
В Кабардино-Балкарии вручили награды победителям и лауреатам кинофестиваля «Кинокавказ-2026». Творческий конкурс в этом году юбилейный – пятый. Церемонию награждения победителей провели в Верхней Балкарии. Специальным дипломом «За сохранение национальной идентичности» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» отметили картину «Золотое шитье» Миланы Михцевой из Нальчика. Награду в специальной номинации Минцифры республики получила документальная лента «Отважные сердца: истории настоящих героев» Жамбота Пшукова из Кабардино-Балкарии. В этот раз смотр побил рекорд по числу заявок: их поступило 600 из 65 регионов России и 16 стран мира.
