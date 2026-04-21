Жители Баксанского района приняли участие в масштабном субботнике по санитарной очистке

Сплочённость — лучший вклад в чистоту и комфорт родного края! В рамках объявленного двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке в Баксанском районе прошел масштабный субботник.
Аделина Гергова живет в Кишпеке. Говорит, что часто принимает участие в таких акциях — убирает в школе и помогает на придомовой территории. Сегодня решила присоединиться к общему делу, чтобы сделать свое село чище.
Участники убрали придомовые территории, навели порядок в парках и скверах, собрали мусор и ветки в общественных пространствах. Обновляли скамейки, красили стелы, косили траву. Особо тщательно потрудились в поймах рек Баксан, Малка и нижняя часть реки Куркужинка. Общая протяжённость участка 25 километров. Также привели в порядок придорожные полосы на федеральных и региональных трассах, а это свыше 58 километров.
Акцию провели во всех сельских поселениях района. В ней приняли участие более 5000 человек. За это время посадили 100 декоративных деревьев — туи и березы, а также 200 кустарников, благоустроили 27 цветочных клумб. Более 67 тонн бытовых отходов вывезли с территории района.
В акции участвовали трудовые коллективы муниципальных учреждений, предприятий, молодежь и актив сельских поселений. Жители отмечают, что перемены заметны, и теперь главное — поддерживать порядок постоянно. Двухмесячник чистоты продолжается. Подробную информацию о графике работ и пунктах сбора мусора можно узнать через официальные каналы администрации района.
