КБР вошла в число топовых направлений для экскурсий на майские праздники

Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по экскурсионным турам на Северный Кавказ в майские праздники. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Главная точка притяжения – Эльбрус. Туристы едут сюда круглый год. В мае на склонах еще лежит снег, поэтому горнолыжный сезон продолжается – это особенно важно для спортивных сборов. В Приэльбрусье уже открыли экотропы. Здесь можно подняться на канатной дороге до «Приюта 11» или «Гарабаши», прогуляться по Баксанскому ущелью и искупаться в термальных источниках.
Помимо этого, гостей республики привлекают Чегемские водопады, Голубые озера и плато Канжал. Май также подходит для трекинга и джип-туров.
