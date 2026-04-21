Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Экологический марафон по благоустройству стартовал в Черекском районе

21.04.2026 | 15:00
В Черекском районе стартовал экологический марафон «Черекский район – территория особой чистоты». Жители объединились, чтобы навести порядок на улицах, во дворах и у социальных объектов. Работам не помешал даже дождь. Участники акции начали с побелки деревьев вдоль центральной улицы Мечиева в Кашхатау. За дело взялись сотрудники администрации, волонтеры и жители. С помощью кистей, ведер и известки участок преобразился. Так же приведут в порядок второстепенные улицы. Параллельно жители убирали у Дома культуры и у памятников: собирали мусор, подметали, облагораживали клумбы. Конкурсная программа марафона включает несколько направлений. Всего в марафоне четыре номинации – для многоквартирных домов, детей, организаций и жителей сельских поселений. По итогам конкурса победителей ждут призы: от сертификатов и планшетов до благоустройства детских площадок и стадионов. Но главная награда – чистые улицы, ухоженные дворы и преображенный район.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных