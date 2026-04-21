Экологический марафон по благоустройству стартовал в Черекском районе

В Черекском районе стартовал экологический марафон «Черекский район – территория особой чистоты». Жители объединились, чтобы навести порядок на улицах, во дворах и у социальных объектов.
Работам не помешал даже дождь. Участники акции начали с побелки деревьев вдоль центральной улицы Мечиева в Кашхатау. За дело взялись сотрудники администрации, волонтеры и жители. С помощью кистей, ведер и известки участок преобразился. Так же приведут в порядок второстепенные улицы.
Параллельно жители убирали у Дома культуры и у памятников: собирали мусор, подметали, облагораживали клумбы. Конкурсная программа марафона включает несколько направлений.
Всего в марафоне четыре номинации – для многоквартирных домов, детей, организаций и жителей сельских поселений. По итогам конкурса победителей ждут призы: от сертификатов и планшетов до благоустройства детских площадок и стадионов. Но главная награда – чистые улицы, ухоженные дворы и преображенный район.
https://t.me/vestikbr