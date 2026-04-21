«Альтаир» поднялся к верховьям реки Хеу в честь юбилея РГО

Активисты молодежного клуба «Альтаир» совершили первый в этом году поход выходного дня в верховья реки Хеу. Приурочили его к 10-летию Молодежного движения Русского географического общества.
Ущелье реки Хеу активисты молодежного клуба «Альтаир» выбрали не случайно: оно стало тренировочной площадкой перед большим путешествием. Совсем скоро команда отправится в многодневный поход по Черекскому району. Ребят ждет непростой маршрут протяженностью больше 20 километров. Густой пойменный лес, бурные потоки и броды через реку позволили проверить их навыки и готовность к настоящим экспедиционным испытаниям.
Это ущелье – не только тренировочная локация, но и природный музей под открытым небом. Здесь наглядно можно изучать особенности растительного и животного мира республики, а также следы древнего океана Тетис. Повсюду на маршруте встречаются окаменелости аммонитов – предков современных кальмаров и осьминогов, которые вымерли около 200 миллионов лет назад.
Из‑за продолжительных осадков, уровень реки Хеу заметно поднялся, но участники были готовы к трудностям и уверенно преодолевали водные преграды вброд.
Первый в этом году поход выходного дня активисты приурочили к 10-летию молодежного движения Русского географического общества. В скором времени ребята вновь вернутся сюда. Им предстоит двухдневный поход из Кашхатау в ущелье Хеу.
Завершили поход традиционно – у костра. Ребята подсушили промокшие вещи, перекусили, отдохнули и пообщались в непринужденной обстановке. Активисты отмечают: преодолеть маршрут им помогла не только выносливость и находчивость, но и постоянная взаимопомощь.
