В Пятигорске состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой

21.04.2026 | 15:50
Обсудили социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики. Отдельно остановились на подготовке к Кавказскому инвестиционному форуму, который будет через неделю в Минводах. Актуальность туристического направления продолжает расти. По итогам первого квартала текущего года турпоток в регион увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025-го на 4,2%. Курорты Кабардино-Балкарии посетили 478,6 тысячи человек. Такой интерес связан с развитием инфраструктуры в рекреационных зонах и расширением спектра услуг. Увеличилось и количество мест размещения. Популярность набирают небольшие отели и гостевые дома, что говорит о большей вовлеченности в индустрию гостеприимства местного населения. В рамках госпрограммы поддержки строительства модульных некапитальных средств размещения только в 2026 году планируется ввод 315 комфортных номеров. Конечно, продолжается реализация и крупных инвестпроектов по созданию гостиничных комплексов. В этом сезоне начнется также реконструкция легендарного «Приюта-11». Большое внимание уделено модернизации дорожной сети, повышению транспортной доступности природных и культурных достопримечательностей. Это часть работы по укреплению экономики муниципалитетов. Причем дороги и сами становятся туристическими объектами для любителей автомобильных путешествий, а это еще одно перспективное направление туризма. Одной из главных тем обсуждения, стало дальнейшее совершенствование мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Глава КБР Казбек Коков выразил Юрию Яковлевичу искреннюю благодарность за внимание к вопросам развития Кабардино-Балкарии и поддержку социально значимых проектов и инициатив.   https://t.me/vestikbr
