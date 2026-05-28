Житель Прохладного потерял на «инвестициях» более 100 тысяч рублей… 60-летний мужчина нашел в интернете объявление о возможности выгодного вложения денежных средств. С ним связался неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании, пообещал высокий заработок. Горе-бизнесмен рекомендациям последовал и перевел на предоставленный банковский счет 142 тысячи рублей. Однако, как только захотел вывести сумму заработка, лже-брокер перестал выходить на связь. Полицейские возбудили уголовное дело.