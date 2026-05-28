МЧС проверили пляжи КБР

1 июня в Кабардино‑Балкарии официально стартует купальный сезон! Десять пляжей республики готовы принять отдыхающих: Спасатели МЧС уже завершили проверки. На Втором озере Нальчика перед началом купального сезона традиционно проходит проверка лодок спасателей. Специалисты оценивают их состояние: исправность моторов, наличие спасательного оборудования, а также готовность экипажей. При это вода в озере должна строго соответствовать нормам санитарно-эпидемиологической службы, говорят специалисты. Поэтому ее регулярно и тщательно проверяют. Параллельно проводят разъяснительную кампанию: отдыхающим раздают буклеты с важной и понятной инструкцией. Кроме того, всю необходимую информацию до посетителей круглосуточно будут доводить спасатели, которые постоянно дежурят на водном объекте. Для организованного отдыха людей на воде на территории республики определили 10 пляжей и 4 пункта проката маломерных судов. В целом сезон купания стартует первого июня и продлится до начала октября.