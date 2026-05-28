Госдума кратно повышает госпошлины для мигрантов

За прием в гражданство России нужно будет уплатить в бюджет 50 тысяч рублей. Законопроект об увеличении госпошлин в первом чтении приняла Госдума. Размеры платежей повышаются существенно: в 12 раз – при оформлении российского гражданства, разрешения на временное проживание – в 8 раз. В 5 – для получения вида на жительство. Если раньше за приглашение на въезд на территорию нашей страны нужно было уплатить 960 рублей, то после принятия законопроекта – до восьми тысяч за каждого гостя. За визы – до двух тысяч рублей, если это однократная, и до шести тысяч – если многократная. Также до восьми тысяч рублей предлагают увеличить госпошлину за въезд в целях получения образования. За разрешение на привлечение иностранных работников – до 15 тысяч рублей. При этом ряд категорий иностранных граждан освободят от платежей. Это лица, ранее являвшиеся гражданами СССР, участники госпрограммы по переселению соотечественников, мигранты, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы сроком на один год.