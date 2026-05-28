Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Госдума кратно повышает госпошлины для мигрантов

Госдума кратно повышает госпошлины для мигрантов

28.05.2026 | 16:15
За прием в гражданство России нужно будет уплатить в бюджет 50 тысяч рублей. Законопроект об увеличении госпошлин в первом чтении приняла Госдума. Размеры платежей повышаются существенно: в 12 раз – при оформлении российского гражданства, разрешения на временное проживание – в 8 раз. В 5 – для получения вида на жительство. Если раньше за приглашение на въезд на территорию нашей страны нужно было уплатить 960 рублей, то после принятия законопроекта – до восьми тысяч за каждого гостя. За визы – до двух тысяч рублей, если это однократная, и до шести тысяч – если многократная. Также до восьми тысяч рублей предлагают увеличить госпошлину за въезд в целях получения образования. За разрешение на привлечение иностранных работников – до 15 тысяч рублей. При этом ряд категорий иностранных граждан освободят от платежей. Это лица, ранее являвшиеся гражданами СССР, участники госпрограммы по переселению соотечественников, мигранты, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы сроком на один год.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных