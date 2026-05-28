В КБР прошла исследовательская экспедиция проекта «Архив высоты»

Архив высоты… Выставку под таким названием готовит компания Кавказ.РФ. Посвящают ее советскому наследию Приэльбрусья. В фокусе – научные объекты, архитектура курортов «Эльбрус» и «Чегет», горнолыжная, альпинистская и бардовская культуры, музейные коллекции и маршруты. Первая экспедиция, которая занималась поиском экспонатов, уже завершилась. Участники не просто знакомились с Приэльбрусьем, а снимали, делали зарисовки и заметки. Работали также с архивными книгами и фотографиями, говорили с экспертами и обсуждали, какие истории важно рассказать широкой аудитории. Среди участников поездки – специалисты в области спорта, музейной сферы, архитектуры, искусства и дизайна. Первой точкой для изучения стала Баксанская нейтринная обсерватория. Эта часть маршрута показала: Приэльбрусье – не только курорт, но и место фундаментальной науки. Второй день посвятили альпинизму и объектам инфраструктуры, установленным на горе. Участники прошли через Поляну Азау, поднялись на все станции, увидели новую зону катания и отель «Липрус» на высоте почти 4 тысяч метров. На Мире организовали лекцию по истории создания курорта, побывали в Музее обороны Приэльбрусья в годы Великой Отечественной. Туристическую историю участники изучали через пансионаты, канатные дороги и места, вокруг которых складывалась курортная жизнь. Выставку «Архив высоты» намерены открыть в Москве, Нальчике и в самом Приэльбрусье уже в этом году.