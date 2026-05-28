В КБР жители многоэтажки на улице Шогенова жалуются на затопленный подвал

28.05.2026 | 16:17
Затопленный подвал, сырость в подъездах и разрушающиеся стены. Жильцы дома №8 по улице Шогенова в Нальчике говорят: коммунальная проблема тянется уже не одно десятилетие. Люди вновь просят обратить внимание на состояние многоэтажки. 30 лет: именно столько не видел ремонта подвал этих домов. Запах и сырость с восьмидесятых, гниют стены и крыши. Жалобы не помогают. Жильцы дома надеются, после очередного сигнала дело сдвинется Затопленный подвал – главная наша беда, говорят жильцы дома №8 по улице Шогенова. Вода в нем стоит годами, сырость поднимается по стенам, а в подъездах ощущается настолько резких запах, что на глаза наворачиваются слезы. Следы сырости – и в квартирах. Штукатурка осыпается, на стенах – плесень. Жильцы периодически делают косметический ремонт, но хватает его ненадолго. Жильцы рассказывают, вонь привлекает насекомых: мух, комаров, тараканов. Зимой из-за холода открыть окна невозможно, и запахом сырости и канализации приходится дышать. А это вредит здоровью. Люди опасаются и за состояние самого здания: постоянная влага постепенно разрушает конструкции. В управляющей компании объясняют, с 2023-го практически половина жильцов не платит за обслуживание. Общий размер долга дома №8 уже приближается к миллиону рублей. Нехватка этих денег и не дает исправить все проблемы комплексно. Тем не менее, в начале апреля очередную утечку в подвале организация устранила. Жильцы утверждают, дом нуждается в капитальном ремонте. Эти работы запланированы на сороковые годы. За помощью обратились в жилищную инспекцию, городскую и республиканскую прокуратуры.  Ожидают, что их голос будет услышан.
