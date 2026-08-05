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Житель Нальчика осужден за хранение наркотиков в крупном размере

Житель Нальчика осужден за хранение наркотиков в крупном размере

05.08.2026 | 10:00
Нальчикский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Судом установлено, что в июне 2026 года через интернет «заказал» наркотическое средство метадон в крупном размере. Получив координаты месторасположения тайника с запрещенным веществом, он забрал его и хранил до обнаружения сотрудниками полиции. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, телефон марки «Samsung A24», использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.   https://t.me/vestikbr
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