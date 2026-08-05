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В КБР завершен ремонт дороги Старый Черек — Жемтала — Сукан‑Суу

В КБР завершен ремонт дороги Старый Черек — Жемтала — Сукан‑Суу

05.08.2026 | 11:00
В Кабардино-Балкарии завершён ремонт заключительного участка автомобильной дороги Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу, соединяющего населённые пункты Псыгансу и Старый Черек. Работы выполнялись поэтапно с 2019 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяжённость отремонтированного участка составила 5,3 км. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, восстановили продольный и поперечный профиль проезжей части, привели обочины в соответствие с нормативными требованиями. Для повышения безопасности движения на всём протяжении участка установлены барьерные ограждения, обновлены дорожные знаки и нанесена износостойкая горизонтальная разметка. Завершение ремонта обеспечило нормативное состояние всей автодороги Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу и повысило безопасность и комфорт передвижения для жителей близлежащих населённых пунктов и других участников дорожного движения.   https://t.me/vestikbr
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