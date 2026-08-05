В Кабардино-Балкарии завершён ремонт заключительного участка автомобильной дороги Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу, соединяющего населённые пункты Псыгансу и Старый Черек. Работы выполнялись поэтапно с 2019 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Протяжённость отремонтированного участка составила 5,3 км. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, восстановили продольный и поперечный профиль проезжей части, привели обочины в соответствие с нормативными требованиями.
Для повышения безопасности движения на всём протяжении участка установлены барьерные ограждения, обновлены дорожные знаки и нанесена износостойкая горизонтальная разметка.
Завершение ремонта обеспечило нормативное состояние всей автодороги Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу и повысило безопасность и комфорт передвижения для жителей близлежащих населённых пунктов и других участников дорожного движения.
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