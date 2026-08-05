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В Приэльбрусье подходит к концу Форум землячеств «ПроКБР»

В Приэльбрусье подходит к концу Форум землячеств «ПроКБР»

05.08.2026 | 12:30
Сегодня – заключительный день Форума землячеств «ПроКБР». Площадка в Приэльбрусье собрала больше сотни молодых специалистов и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Главная цель проекта – сформировать активную команду земляков в регионах учебы и работы, наладить контакты и подготовить совместный план действий. В первый день провели форсайт сессию: участники выявили основные проблемы объединений и предложили варианты их решения. Во второй – прошли образовательные блоки по эффективному управлению, состоялись встречи с успешными выпускниками вузов и мастер классы по развитию медиа. Также активисты разработали стратегию сохранения культурного наследия республики за пределами родного края. Сегодня участники форума защитят свои проекты. Это инициативы, направленные на социально-экономическое развитие региона, популяризацию культуры и традиций проживающих в нем народов. Лучшие идеи получат грантовую поддержку или будут рекомендованы к реализации профильным министерством республики. Подробнее о том, как прошел форум, расскажем в вечерних выпусках региональных «Вестей».   https://t.me/vestikbr
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