Нальчикский ипподром снова соберет любителей конного спорта. Восьмого августа здесь разыграют Большой всероссийский приз Дерби памяти первого Президента республики Валерия Кокова. Это главное событие скакового дня. Всего в праздничной программе – восемь стартов для лошадей чистокровной английской породы. Среди ключевых наград – призы министерства сельского хозяйства КБР и Ассоциации коневодов Кубани, а также Кубок Майлеров. Жокеям предстоит преодолеть дистанции от одной тысячи до трех тысяч двухсот метров. Общий призовой фонд соревнований – около десяти миллионов рублей. Начало забегов в полдень. Гостей также ждут праздничный концерт и развлекательная площадка для детей. https://t.me/vestikbr