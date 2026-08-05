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В Нальчике 8 августа состоятся главные скачки сезона — Дерби памяти Валерия Кокова

В Нальчике 8 августа состоятся главные скачки сезона — Дерби памяти Валерия Кокова

05.08.2026 | 14:00
Нальчикский ипподром снова соберет любителей конного спорта. Восьмого августа здесь разыграют Большой всероссийский приз Дерби памяти первого Президента республики Валерия Кокова. Это главное событие скакового дня. Всего в праздничной программе – восемь стартов для лошадей чистокровной английской породы. Среди ключевых наград – призы министерства сельского хозяйства КБР и Ассоциации коневодов Кубани, а также Кубок Майлеров. Жокеям предстоит преодолеть дистанции от одной тысячи до трех тысяч двухсот метров. Общий призовой фонд соревнований – около десяти миллионов рублей. Начало забегов в полдень. Гостей также ждут праздничный концерт и развлекательная площадка для детей.   https://t.me/vestikbr
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