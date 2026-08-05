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В широкий прокат выходит новая семейная картина – «Последний богатырь. Колобок»

В широкий прокат выходит новая семейная картина – «Последний богатырь. Колобок»

05.08.2026 | 14:20
К какой жизни докатился колобок в современной версии кинематографа? В широкий прокат выходит новая семейная картина – «Последний богатырь. Колобок». Известный с детства сюжет авторы представили в жанре масштабного фэнтези. История о непростой дороге, на которой он находит верных друзей и приключения. Привычные герои предстанут в неожиданном свете. Колобок здесь – не легкая добыча для лисы, а персонаж со сложным характером. Сказка разворачивается на фоне дикой природы Алтая, а спецэффекты выводят повествование на новый уровень. При этом за эффектными сценами скрываются глубокие и порой противоречивые отношения героев. Погружение в материал требовало от актеров нестандартных решений. Например, Дмитрий Журавлев, сыгравший пекаря Тихона, который по воле судьбы становится напарником Колобка, ради съемок освоил новое ремесло. Характер каждого героя выверяли до деталей. Режиссер картины Антон Маслов добивался от артистов абсолютной достоверности в каждой интонации. Оживить главного персонажа на этапе озвучивания доверили шоумену и актеру Гарику Харламову. Премьера новой сказочной ленты состоится уже в этот четверг, шестого августа. Зрителей ждет путешествие, которое по-новому откроет знакомую историю.   https://t.me/vestikbr
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