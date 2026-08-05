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В Нальчике полицейские установили подозреваемого в серии мошенничеств

В Нальчике полицейские установили подозреваемого в серии мошенничеств

05.08.2026 | 14:50
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 города Нальчика в ходе оперативных мероприятий установили личность мужчины, подозреваемого в совершении ряда мошеннических действий. Им оказался 29-летний житель Нальчика. По данным следствия, в мае прошлого года подозреваемый приобрел у одного из местных жителей автомобиль, пообещав оплатить его стоимость в течение месяца. Однако свои обязательства он не выполнил, причинив продавцу материальный ущерб на сумму 135 тысяч рублей. Через год мужчина обманул 67-летнюю нальчанку. Он убедил женщину, что может помочь её сыну с юридическими и медицинскими вопросами. За свои услуги он получил 434 500 рублей, но так и не выполнил взятые на себя обязательства. В июне текущего года к подозреваемому обратился знакомый с просьбой помочь в оформлении кредитной карты. Получив доступ к банковскому приложению, злоумышленник перевел с карты на свой счет 9 тысяч рублей. В первом и последнем случаях ущерб возмещен потерпевшим. Следствием ОП № 2 УМВД России «Нальчик» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159, ч.3 ст. 159, п «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.   https://t.me/vestikbr
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