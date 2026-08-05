В Кабардино-Балкарии продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Кабардино-Балкарии. Профилактические встречи для школьников организовали в оздоровительном комплексе «Атажукино». Сотрудники МВД совместно с общественниками напомнили детям о правилах поведения в сезон летнего отдыха.
Организаторы провели познавательную беседу о дисциплине на дорогах и улицах. Особое внимание уделили требованиям к велосипедистам и тем, кто передвигается на самокатах или других средствах индивидуальной мобильности. Подросткам наглядно объяснили, как распознавать и избегать «дорожных ловушек».
Также представители Общественного совета при МВД республики напомнили ребятам об осторожности в интернете и провели тематическую викторину. В игровой форме участники разбирали сложные ситуации, с которыми можно столкнуться как в реальной жизни, так и в виртуальном мире.
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