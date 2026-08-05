В Нальчике выбрали руководство наблюдательного совета регионального отделения общества «Знание»

В Нальчике прошло заседание регионального отделения российского общества «Знание» в Кабардино-Балкарии. На встрече выбрали председателя наблюдательного совета организации и его заместителя.
Заседание регионального отделения российского общества «Знание» провели на базе Кабардино-Балкарского научного центра РАН в Нальчике. На встречу пригласили представителей органов власти и научного сообщества республики, а также лекторов организации. Главной темой повестки стал вопрос создания наблюдательного совета общественной организации в регионе.
Также на заседании выбрали председателя наблюдательного совета регионального отделения российского общества «Знание» – им стал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Заместителем председателя единогласно назначили министра просвещения и науки республики Анзора Езаова.
Региональное отделение российского общества «Знание» в Кабардино-Балкарии действует с 2022-го. Ежегодно в республике проводят несколько сотен просветительских лекций и мастер-классов в школах, колледжах и вузах. Основная их цель – патриотическое воспитание детей и молодежи, а также противодействие терроризму, экстремизму и киберугрозам. В завершение заседания участники встречи обсудили дальнейшие планы работы организации и наметили перспективные направления деятельности на предстоящий период.
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