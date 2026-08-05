В Дыгулыбгее дом на улице Сижажева признан опасным для проживания

Двухэтажный дом на улице Сижажева в Дыгулыбгее находится в аварийном состоянии и уже давно, однако официального статуса пока не получил. Этот дом находится в селе Дыгулыбгей на улице Сижажева. Здесь уже более полувека живет Файзуль Хостова. Все эти годы, рассказывает женщина, здание постепенно уходит под землю. Если изначально цоколь был высоким, то сегодня окна первого этажа практически сравнялись с уровнем земли – до них осталось чуть больше полуметра. Собственники жалуются на постоянную сырость и плесень в квартирах, а несущие конструкции под балконами осыпаются. Признаются, каждый выход во двор, превратился в угрозу – особенно переживают за играющих на площадке детей. Ситуация обостряется во время ливней: снизу к жилым помещениям подступает вода, а сверху протекает ветхая кровля. Этот косметический ремонт лишь ненадолго отсрочил проблему. По слова жильцов, полностью остановить разрушение здания они не могут. Светлана Хостова живет здесь вместе с детьми. О планах по расселению двухэтажки впервые услышала больше десяти лет назад. Сотрудники какого именно ведомства обследовали постройку тогда, жильцы гадают до сих пор. А несколько лет назад к ним приехали представители уже администрации Баксана. Причина – строительство многоквартирных домов по соседству. С тех пор прошло три года, но обещанного переселения так и не произошло. В своих чаяниях жильцы решили пойти дальше: обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По его поручению сейчас проводится доследственная проверка. Жильцы также обратились в администрацию городского округа Баксан, чтобы узнать: официально признан ли дом, в котором они проживают, аварийным. Чтобы выяснить, по каким причинам здание может быть признано аварийным, мы обратились за разъяснениями к юристам. Специалисты рассказали: такое решение на основании обращения собственников принимает межведомственная комиссия при администрации муниципалитета. В числе причин, по которым здание считают аварийным, собственники называют и освобождение от уплаты за капремонт. Вместе с тем, по закону, дома, в которых меньше пяти квартир, исключаются из региональной программы капитального ремонта. Еще один нюанс: за все эти годы жильцы не заключили ни одного договора с управляющей компанией, не создали товарищество собственников жилья. Признают, содержать общее имущество дома должны были самостоятельно, но так как верили, что здание – аварийное, в ремонт не вкладывались. Сейчас ждут результатов следствия.