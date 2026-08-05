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В Кабардино‑Балкарии активно выращивают сахарную кукурузу

В Кабардино‑Балкарии активно выращивают сахарную кукурузу

05.08.2026 | 10:15
Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям Кабардино-Балкарии сахарная кукуруза успешно выращивается в фермерских хозяйствах и на личных подворьях большинства районов республики. Свежие початки широко представлены на местных рынках и пользуются высоким спросом у покупателей. Одними из первых к массовой уборке урожая приступили сельхозтоваропроизводители Баксанского района. В текущем году посевные площади сахарной кукурузы здесь составляют 170 гектаров. Сбор урожая ведется поэтапно, что позволяет обеспечивать бесперебойные поставки свежей продукции на протяжении всего сезона. Основные объёмы поставляются в регионы Северо-Кавказского федерального округа, а также регулярно отгружаются в крупные торговые сети и на рынки Москвы.   https://t.me/vestikbr  
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