Глава КБР Казбек Коков подписал указ о выплатах контрактникам

Контрактникам, защищающим критически важные объекты Кабардино-Балкарии от ударов беспилотников, установили ежемесячные выплаты в сто тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Глава республики Казбек Коков.
Согласно документу, мера социальной поддержки действует в 2026-ом году и распространяется на бойцов мобильных огневых групп. Это граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и направленные на специальные сборы для обеспечения безопасности предприятий жизнеобеспечения и стратегической инфраструктуры региона. Средства на эти цели выделят из резервного фонда правительства Кабардино-Балкарии.
https://t.me/vestikbr