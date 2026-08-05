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Глава КБР Казбек Коков подписал указ о выплатах контрактникам

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о выплатах контрактникам

05.08.2026 | 10:10
Контрактникам, защищающим критически важные объекты Кабардино-Балкарии от ударов беспилотников, установили ежемесячные выплаты в сто тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Глава республики Казбек Коков. Согласно документу, мера социальной поддержки действует в 2026-ом году и распространяется на бойцов мобильных огневых групп. Это граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве и направленные на специальные сборы для обеспечения безопасности предприятий жизнеобеспечения и стратегической инфраструктуры региона. Средства на эти цели выделят из резервного фонда правительства Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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