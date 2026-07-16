Житель КБР задержан за культивирование наркосодержащих растений

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по КБР установлен житель села Кенже, подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства и хранении наркотиков.
В ходе санкционированного обследования на приусадебном участке мужчины оперативники обнаружили место, на котором росли 84 куста конопли. Как признался сам задержанный, растения он начал выращивать еще в мае, планируя в дальнейшем переработать их для личного употребления.
Кроме того, в подсобном помещении была обнаружена картонная коробка, в которой находилось вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это марихуана весом порядка 230 граммов. Все запрещенные вещества и кусты были изъяты.
Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса Российской Федерации - за незаконное культивирование наркосодержащих растений (ч.1 ст. 231 УК РФ) и хранение наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).
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