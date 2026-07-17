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В Терском районе пресечен незаконный оборот табачной продукции

В Терском районе пресечен незаконный оборот табачной продукции

17.07.2026 | 14:10
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Терскому району установили причастность местной жительницы к незаконному обороту немаркированных табачных изделий. При обследовании торговой точки и домовладения, принадлежащих 65-летней подозреваемой, оперативники обнаружили и изъяли 1 236 единиц табачной и никотинсодержащей продукции, не имеющей обязательной маркировки. Общая стоимость изъятого товара, по результатам экспертизы, превысила 260 000 рублей. В отношении женщины дознанием ОМВД России по Терскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается, ведется проверка на предмет участия других лиц в противоправной деятельности.   https://t.me/vestikbr
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