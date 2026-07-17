В Нальчике обновляют улицу Чернышевского и реконструируют Сквер Дружбы

В Нальчике благоустраивают сразу несколько общественных пространств. Работы идут на улице Чернышевского и в микрорайоне Искож – там продолжается реконструкция Сквера Дружбы.
Новая зона отдыха появится в районе Чернышевского. Здесь уже расчистили территорию и готовят основания под прогулочные дорожки и детский городок. На площадке задействованы восемь рабочих и три единицы техники.
На финальном этапе смонтируют десятки светильников и скамеек с урнами. Завершить объект обещают до конца осени. Второй пункт благоустройства – Сквер Дружбы на Искоже. Там укладывают финальные слои асфальта. Полностью обновить пространство и открыть его для прогулок планируют в этом году.
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