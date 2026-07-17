В Атажукино подвели первые итоги работы районного молодежного центра

В конце прошлого года в Атажукино открыли молодежный центр Баксанского района. За семь месяцев работы его посетили больше 10 тысяч школьников и студентов из разных населенных пунктов муниципалитета.
Илана Курашинова из Атажукино в этом году перешла в 11 класс. После окончания школы она планирует поступить в КБГУ и отучиться на архитектора. Школьница с самого детства занимается рисованием и в своем плотном учебном графике всегда находит время для любимого занятия. В свободные часы Илана приходит в молодежный центр Баксанского района, чтобы создавать здесь новые картины.
Молодежный центр в Баксанском районе открыли в декабре 25-го года. Пространство для школьников и студентов площадью свыше 300 квадратных метров вмещает больше сотни человек и разделено на несколько зон. В здании разместили конференц залы, где проводят тренинги, лекции и семинары, а также учебные аудитории, проектные и досуговые зоны: каждый уголок здесь продумали так, чтобы любой посетитель мог найти занятие по душе.
За семь месяцев работы молодежный центр в Атажукино стал востребованной площадкой – его посетили больше 10 тысяч школьников и студентов из разных населенных пунктов муниципалитета. Основная аудитория – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, но двери открыты и для ребят помладше. Среди постоянных гостей центра – третьеклассник Салим Хацуков. Юный певец не раз подтверждал свой талант призовыми местами на творческих фестивалях, а регулярные культурные события в центре помогают ему совершенствовать исполнительские навыки.
Сегодня в муниципалитетах Кабардино-Балкарии действуют 9 таких молодежных центров. Построили их благодаря федеральной программе «Регион для молодых». До конца года в республике откроют еще два молодежных центра в Зольском районе и городе Прохладном. Также в регионе появятся два студенческих пространства.
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