Росмолодежь продлила прием заявок на премию «Больше, чем путешествие»

У конкурсантов есть время до 31 июля включительно. Подать заявку на официальном сайте проекта могут жители Кабардино-Балкарии, а также организации – от гидов и блогеров до турфирм. Эксперты выберут лучшие авторские экскурсии, походы и медиапроекты, развивающие внутренний туризм. Дополнительные две недели, по словам организаторов, помогут авторам лучше подготовить презентации.
Победителей ждет продвижение в СМИ, профессиональное обучение и приглашения на федеральные площадки в качестве экспертов. Также они получат ценные подарки от партнеров и гранты на поездки по стране. Все финалисты войдут в закрытый клуб программы, где смогут развивать инициативы под руководством ведущих специалистов отрасли.
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