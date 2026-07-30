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Житель КБР поблагодарил автоинспекторов за оперативное сопровождение в больницу

Житель КБР поблагодарил автоинспекторов за оперативное сопровождение в больницу

30.07.2026 | 16:20
В ходе несения службы автоинспекторы УМВД России «Нальчик», остановили транспортное средство «Лада Гранта», водитель которой объяснил полицейским, что в салоне автомобиля находится его малолетний ребенок, кому необходима экстренная помощь врачей. Автоинспекторы не раздумывая призвали водителя проследовать за ними и незамедлительно организовали сопровождение мужчины в «Республиканскую детскую клиническую больницу». Спустя непродолжительное время молодой человек написал в МВД по Кабардино-Балкарской Республике благодарственное письмо со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС лейтенанта полиции Алибека Тхагапсоева и младшего лейтенанта полиции Марата Хамурзова.  
«Такие сотрудники повышают доверие граждан к правоохранительным органам. Спасибо вам от всей нашей семьи», - отметил в сообщении благодарный мужчина.
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