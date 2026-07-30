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В Нальчике торжественно открыли «Темиркановские вечера»

В Нальчике торжественно открыли «Темиркановские вечера»

30.07.2026 | 15:00
Память о маэстро, которая не меркнет с годами… В Нальчике торжественно открыли фестиваль «Темиркановские вечера». Посвятили его памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова. Зрители не только услышали великую музыку, но и смогли прочувствовать связь времен. Сочетание архивных записей и живых выступлений создает особый диалог поколений. На открытии зрителям напомнили биографию маэстро. Юрий Темирканов родился в Нальчике в декабре 38-го. Музыкой стал заниматься с девяти лет. Окончил Ленинградскую консерваторию. В середине 60-х начал карьеру в Ленинградском театре оперы и балета. Больше 30-ти лет возглавлял Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Выступал с концертами по всему миру. Фестиваль продлится четыре дня. В программе – архивные видеозаписи легендарных концертов, выступления академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Со сцены Государственного музыкального театра в Нальчике будут звучать шедевры Моцарта, Чайковского, Верди. Но фестиваль – это не только музыка. В фойе театра развернули уникальную фотовыставку, рассказывающую о судьбе и творчестве Юрия Хатуевича. Для многих зрителей посещение «Темиркановских вечеров» стало доброй традицией. Фестиваль ждут с большим нетерпением. Организатором выступает министерство культуры Кабардино-Балкарии. В ведомстве надеются, в этом году «Темиркановские вечера» также станут не только данью памяти маэстро, но и ярким событием в культурной жизни республики. Фестиваль продлится до 1 августа.   https://t.me/vestikbr
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