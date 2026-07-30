Глава КБР Казбек Коков присвоил Олегу Опрышко звание Народного писателя республики

В эти дни республика отмечает 90-летний юбилей выдающегося российского ученого, кавалера ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». За плечами нашего дорогого Олега Леонидовича — целая эпоха. Ученый внес огромный вклад в развитие общества, укрепление дружбы и единства народов Кабардино-Балкарии, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, и это — гражданский подвиг. Посвятив всю свою жизнь исторической науке, Олег Леонидович стал автором многих интереснейших научных и научно-популярных работ. Его книги «Заоблачный фронт Приэльбрусья», «По тропам истории», «На Эльбрусском направлении», «Выстоять и победить», «Кавказская конная дивизия. Возвращение из забвения» и многие другие хорошо известны широкому кругу читателей. Олег Опрышко принимал активное участие и в создании книги «Боевая слава Кабардино-Балкарии», подготовил до 70 очерков о воинах, призванных в Красную Армию из республики. В детстве, во время немецко-фашистской оккупации Кабардино-Балкарии Олег Леонидович лично стал свидетелем зверств гитлеровцев. Это впоследствии повлияло и на выбор профессии, и на становление ученого как гражданина, патриота своей республики и страны. Благодаря его колоссальной исследовательской работе сохранены многие фамилий, имена наших доблестных земляков, которые заслуживают того, чтобы о них помнили потомки. Обнаруженные ученым уникальные документы, свидетельства, способствовали пониманию исторического пути Кабардино-Балкарии в составе великого многонационального Российского государства. И сейчас Олег Леонидович продолжает свои исследования, пишет новые произведения по истории народов Кабардино-Балкарии, скрепляя таким образом их единство, дружбу и целостность. Глубокая благодарность Вам, Олег Леонидович, за Вашу миссию, за неоценимый труд, преданность науке, истине и Отечеству. Крепкого здоровья Вам и всего самого доброго. С юбилеем!Написал в своем МАКС канале Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. https://t.me/vestikbr