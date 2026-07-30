Рифат Сабитов подчеркнул необходимость развития отечественных нейросетей

Влияние искусственного интеллекта на работу с информацией, риски использования зарубежных нейросетей, развитие отечественных цифровых решений, защиту данных, критическое мышление и подходы к регулированию новых технологий обсудили в Общественной палате РФ. Там состоялся круглый стол на тему «ИИ — сверхразум или инструмент манипулирования?».
Член Общественной палаты РФ, декан факультета права Высшей школы экономики, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов обратил внимание на изменение самой модели взаимодействия человека с информацией. Если прежде пользователь самостоятельно обращался к источнику и анализировал его, то теперь между ним и первичной информацией все чаще возникает технологический посредник.
«Если раньше пользователь, как правило, искал источник и дальше работал с ним, то теперь между источником и пользователем появляется определенный посредник, который подбирает факты, сокращает контекст, расставляет акценты и, главное, делает вывод. Мы понимаем, что нейросети могут допускать фактические ошибки. Более того, мы знаем о проблеме галлюцинаций. И в связи с этим важно понимать, почему пользователю предложен тот или иной ответ и сделан тот или иной вывод», — заявил Вадим Виноградов.
Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул необходимость развития собственной технологической базы и отечественных нейросетей. По его словам, далеко не каждая страна располагает необходимыми для этого экономическими, научными и технологическими ресурсами.
«Не каждая страна экономически, технологически и даже научно готова к созданию собственных генерирующих нейросетей. Но Россия — великая страна, у нас огромные ресурсы и возможности, достаточно умных людей. Просто надо все это структурировать, чтобы действительно уйти от технологической и идеологической зависимости от неотечественных решений в этом направлении. И нам всем, наверное, надо признать, что без движения в этом направлении уже не обойдется ни один человек, ни одна страна. Потому что эти технологии мы применяем каждый день, хотим мы того или нет», — отметил Рифат Сабитов.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал о масштабах внедрения технологии в экономике. По приведенным им данным опроса Банка России, искусственный интеллект уже применяет каждое седьмое предприятие, а каждое пятое планирует начать его использовать. При этом отдельного внимания, по мнению депутата, требуют возможности применения ИИ в манипулятивных технологиях.
«Если мы говорим о позитивной стороне, то плюсов очень много, есть чем заниматься, есть что внедрять. Но если речь идет, например, о публичной повестке, надо понимать и вред искусственного интеллекта, когда его используют в рамках манипулятивных технологий. И тут нечего скрывать — сегодня огромное количество усилий направлено против России со стороны коллективного Запада, а контент, который производится и генерируется с использованием искусственного интеллекта, имитирует массовую негативную общественную реакцию, усиливает напряженность в обществе, создает панические настроения. Все это мы знаем, понимаем и, мне кажется, учимся этому противодействовать. Но, конечно, здесь необходимо прилагать гораздо больше усилий», — сказал Артем Кирьянов.
В ходе дискуссии свои позиции высказали другие участники встречи. Они сошлись во мнении, что искусственный интеллект — необходимый инструмент для работы в современной информационной среде, однако обратили внимание, что отечественные продукты должны учитывать особенности российского общества и требования детской кибербезопасности.
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